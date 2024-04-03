Росгвардейцы проверяют оружейные магазины в Пензенской области

03.04.2024 | 11:14

В Пензенской области сотрудники Росгвардии регулярно проверяют оружейные магазины на предмет выполнения лицензионных требований и соблюдения правил продажи и условий хранения оружия и патронов.

В регионе такой торговлей занимаются 6 юридических лиц.

«Существует множество требований к хранению и продаже оружия. Например, оружие должно храниться в сейфах или металлических ящиках, отдельно от патронов, в специально оборудованных помещениях. Также витрины для демонстрации оружия и патронов должны быть оборудованы сигнализацией», - пояснил старший инспектор ЦЛРР Управления Росгвардии по Пензенской области майор полиции Сергей Бастрыгин.

С начала года владельцев 1 магазина привлекли к административной ответственности за нарушения правил оборота оружия.

Купить оружие можно, получив разрешение. Его выдают гражданам, достигшим 21 года, оформившим медсправку, имеющим сейф для хранения оружия и прошедшим обучение правилам безопасного обращения с оружием. «Заявление необходимо подать в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или воспользоваться порталом госуслуг», - уточнили в пресс-службе управления Росгвардии.