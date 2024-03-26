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Общество

Пензенских спецназовцев учат отражать атаки дронов

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В Пензенской области прошли практические занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов.

Пензенских спецназовцев учат отражать атаки дронов

Учения проводились на базе специальных подразделений регионального управления Росгвардии. Участники продемонстрировали возможности применения устройств, отработали навыки как на открытой местности, так и в замкнутом пространстве.

Пензенских спецназовцев учат отражать атаки дронов

«Каждый пилот должен досконально знать техническую часть, уметь обслуживать и ремонтировать аппарат. Кроме того, спецназовцы получают навыки противодействия дронам», - рассказал сотрудник управления.

Пензенских спецназовцев учат отражать атаки дронов

В целом курс, разработанный с учетом боевого опыта формирований специального назначения, включает теоретическую, инженерную и техническую подготовку, а также упражнения на симуляторах.

Пензенских спецназовцев учат отражать атаки дронов

«В качестве инструкторов выступали сотрудники спецподразделения ведомства, прошедшие обучение под руководством ведущих специалистов этого направления и получившие персональные квалификационные сертификаты», - уточнили в пресс-службе управления.

Пензенских спецназовцев учат отражать атаки дронов

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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