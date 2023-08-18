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Происшествия

«Она упала головой»: в Пензе парень жестоко избил девушку

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В одном из пензенских телеграм-каналов опубликована видеозапись жестокого избиения девушки.

На кадрах (звук отключен из-за наличия ненормативной лексики. – Прим. ред.) видно, что жертва лежит на земле, а мужчина с размаху бьет ее ногами. Слышны женские крики: «Ты что делаешь?» и угрозы вызвать полицию.

Затем к месту побоища приближаются несколько человек, и агрессор отступает. Вслед за ним идет молодой человек в красной кепке.

«Кто знает этого ублюдка? Отпишитесь, пожалуйста. Сегодня чуть не убил девушку около дома № 6 на ул. Толстого. С ним был парень в красной кепке. Потом ушли во дворы - ул. Толстого, 10», - описал ситуацию очевидец.

По его словам, девушка получила жестокие травмы.

«Я сомневаюсь, что через пару дней она останется жива. Она упала головой. Там был такой звук, что как будто череп треснул. Он ее еще после этого бил ногами по голове. Хорошо, что прохожие вышли на помощь. Я думаю, эта девушка не выживет... Это концовка видео, как он ее бил. У него даже кроссовки слетели, как он ее избивал. С ним был его друг в красной кепке. Он его боялся. Потом ходил, его кроссовки собирал», - дополнил автор видео.

«Прохожие молодцы, что не прошли мимо», «Люди, я прошу вас: будьте человечнее. Таких ублюдков надо давить. Не бояться и не стесняться. Вы можете спасти чью-то жизнь. А девушкам хочу сказать: никогда не бойтесь просить о помощи», - написали комментаторы.

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Источник — видео t.me/penza_novosti
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