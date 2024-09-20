В Заречном сын бросил вилку в мать и попал под суд

20.09.2024 | 21:00

В Заречном в очередной раз осудили мужчину, который избил мать.

Родственники живут в одной квартире и часто ссорятся, потому что сын злоупотребляет алкоголем. Во время одного из конфликтов он несколько раз ударил женщину кулаком по голове и телу, после чего бросил в нее столовую вилку.

Пострадавшая испытала сильную боль, от побоев у нее образовались кровоподтеки и ссадины.

Желая привлечь сына к ответственности, мать обратилась с заявлением в полицию, указав, что тот часто поднимает на нее руку. Но при этом попросила не наказывать его строго.

1 июля за аналогичное преступление мужчину приговорили к 160 часам обязательных работ, на этот раз, 20 сентября, - к 280 часам, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.