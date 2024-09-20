Сетевое издание|18+|Пятница|20 сен 2024|21:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Заречном сын бросил вилку в мать и попал под суд

Печать
Telegram

В Заречном в очередной раз осудили мужчину, который избил мать.

Родственники живут в одной квартире и часто ссорятся, потому что сын злоупотребляет алкоголем. Во время одного из конфликтов он несколько раз ударил женщину кулаком по голове и телу, после чего бросил в нее столовую вилку.

Пострадавшая испытала сильную боль, от побоев у нее образовались кровоподтеки и ссадины.

Желая привлечь сына к ответственности, мать обратилась с заявлением в полицию, указав, что тот часто поднимает на нее руку. Но при этом попросила не наказывать его строго.

1 июля за аналогичное преступление мужчину приговорили к 160 часам обязательных работ, на этот раз, 20 сентября, - к 280 часам, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте