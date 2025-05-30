Кинул ключ и ударил: кузнечанин выместил злобу на женщине

30.05.2025 | 18:17

В Кузнецке 29-летнего местного жителя осудили за нападение на 53-летнюю женщину.

Вечером 29 декабря прошлого года ранее судимый мужчина, будучи нетрезвым, решил навестить свою знакомую, проживающую на улице Фабричной. Открыть дверь в квартиру своим ключом он не смог, поэтому стал стучать и кричать, чтобы его впустили.

«На крики вышла соседка и предупредила злоумышленника, что вызовет полицию, если тот не прекратит шуметь», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Кузнечанину это не понравилось. Разозлившись, он сначала кинул в женщину ключом, но промахнулся, затем подошел и дал пощечину. Мужчина хотел стукнуть соседку еще раз, но она закрыла лицо и удар пришелся по руке. После этого нападавший с силой оттолкнул женщину и ушел к себе домой.

Пострадавшая обратилась в полицию. За нанесение побоев суд приговорил жителя Кузнецка к 8 месяцам ограничения свободы.