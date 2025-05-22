Криминал

Пензенец избил директора магазина из-за несогласия с ценой на товар

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В одном из пензенских продовольственных магазинов произошел инцидент: покупатель избил директора.

Конфликт разгорелся, когда 65-летний мужчина решил приобрести алкоголь и при оплате обнаружил, что цена выше указанной на ценнике.

Между мужчиной и работником торговой точки началась перепалка. На шум пришла директор магазина, и пенсионер обрушил свой гнев на нее.

«Разозлившись, злоумышленник несколько раз ударил женщину ногой, а после этого - рюкзаком по спине», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о нанесении побоев. Как выяснилось, пожилой мужчина в прошлом уже имел судимость. Теперь он вновь стал фигурантом уголовного дела, ему грозит наказание в виде обязательных или исправительных работ, ограничения свободы либо ареста на срок до 6 месяцев.

В феврале аналогичный инцидент произошел в магазине на улице Чапаева. 47-летний мужчина решил, что сумма в пробитом чеке завышена, и вступил в конфликт с кассиром. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии.

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