Житель райцентра Лунино истязал престарелых родителей

28.03.2025 | 10:34

Житель рабочего поселка Лунино Пензенской области, ранее не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за рукоприкладство, вновь предстал перед судом.

Мужчина жил вместе с родителями и регулярно избивал их. Так, 4 ноября 2024 года он, будучи пьяным, 5 раз ударил мать по голове, а отца - в область глаза.

23 ноября история повторилась: лунинец трижды ударил мать по руке и дважды - по ноге, а отца - не меньше 3 раз по руке.

7 декабря сын вновь нанес матери побои - по голове, левому плечу и левой голени.

В конце концов истязатель оказался на скамье подсудимых и полностью признал вину. Наказанием ему стало лишение свободы на 3 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе Лунинского районного суда.