Житель Пачелмы, терроризировавший экс-сожительницу, пошел под суд

27.12.2024 | 16:29

Житель Пачелмы, уже нарушавший уголовный кодекс, вновь оказался на скамье подсудимых. Он поднял руку на женщину, а затем незаконно проник в ее жилище.

Пара ранее состояла в гражданском браке, а затем отношения прекратились. В начале сентября между бывшими сожителями разгорелась ссора. Сельчанин разозлился до такой степени, что несколько раз ударил экс-возлюбленную кулаком по голове.

В октябре он решил вновь встретиться с бывшей: пришел по месту ее жительства с новым мужем и стал стучать в дверь. Никто не отпирал, тогда нетрезвый агрессор пригрозил сжечь машину, стоявшую у крыльца. Владелец авто открыл дверь и вышел, чтобы защитить имущество, скандалист воспользовался моментом и оказался в доме против воли хозяев, что является нарушением закона.

Суд учел, что во время следствия мужчина дал подробные показания как при допросах, так и при проверке на месте. Кроме того, у него имеется малолетний ребенок.

Отягчающими обстоятельствами стала судимость в прошлом и состояние опьянения, в котором совершены преступления.

В итоге гражданина приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.