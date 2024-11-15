Находившийся в запое пензенец ошпарил женщину кипятком

15.11.2024 | 08:55

В четверг, 14 ноября, в квартире на улице 8 Марта в Пензе случился инцидент: пьяный мужчина ошпарил сожительницу кипятком.

Пострадавшая позвонила в полицию, по адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Женщина рассказала, что ее гражданский муж находится в трехмесячном запое и ведет себя агрессивно.

«Во время выяснения отношений с сожительницей мужчина выплеснул кипяток ей на спину. Мотивацию своего поступка гражданин объяснить не смог», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

39-летнего нетрезвого горожанина доставили в отдел полиции для разбирательства.