В Пачелме возмущенную хамством женщину ударили за замечание

21.01.2025 | 19:42

В Пачелме наказали местного жителя, который набросился на женщину из-за сделанного ею замечания.

Инцидент случился в начале сентября прошлого года во дворе многоквартирного дома, когда пьяный мужчина начал хамить собравшимся там людям.

Одна из сельчанок не стерпела и вслух возмутилась поведением незнакомца. Тот незамедлительно отреагировал на критику - дважды ударил женщину рукой по лицу.

Потерпевшая испытала сильную боль, но травм не получила.

При назначении наказания было учтено, что мужчину уже привлекали к ответственности за преступление, совершенное с применением насилия. В итоге он получил 5 месяцев ограничения свободы, сообщили в Пачелмском районном суде.