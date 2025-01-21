В Пачелме возмущенную хамством женщину ударили за замечание

В Пачелме наказали местного жителя, который набросился на женщину из-за сделанного ею замечания.
Инцидент случился в начале сентября прошлого года во дворе многоквартирного дома, когда пьяный мужчина начал хамить собравшимся там людям.
Одна из сельчанок не стерпела и вслух возмутилась поведением незнакомца. Тот незамедлительно отреагировал на критику - дважды ударил женщину рукой по лицу.
Потерпевшая испытала сильную боль, но травм не получила.
При назначении наказания было учтено, что мужчину уже привлекали к ответственности за преступление, совершенное с применением насилия. В итоге он получил 5 месяцев ограничения свободы, сообщили в Пачелмском районном суде.
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