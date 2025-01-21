Сетевое издание|18+|Вторник|21 янв 2025|21:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пачелме возмущенную хамством женщину ударили за замечание

Печать
Telegram

В Пачелме наказали местного жителя, который набросился на женщину из-за сделанного ею замечания.

Инцидент случился в начале сентября прошлого года во дворе многоквартирного дома, когда пьяный мужчина начал хамить собравшимся там людям.

Одна из сельчанок не стерпела и вслух возмутилась поведением незнакомца. Тот незамедлительно отреагировал на критику - дважды ударил женщину рукой по лицу.

Потерпевшая испытала сильную боль, но травм не получила.

При назначении наказания было учтено, что мужчину уже привлекали к ответственности за преступление, совершенное с применением насилия. В итоге он получил 5 месяцев ограничения свободы, сообщили в Пачелмском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото рixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте