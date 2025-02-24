В Спасском районе отец ударил ребенка по губам и оказался в суде

24.02.2025 | 16:45

В Спасском районе мужчину осудили за нанесение побоев малолетнему сыну. Они поссорились 23 января этого года около 18:00 у себя дома. Во время конфликта отец поднял руку на ребенка.

По словам горожанина, мальчик заблокировал компьютер и не хотел называть пароль, чтобы невозможно было проконтролировать, чем он занимается. После настойчивого требования снять блокировку сын якобы начал кричать на отца, тот некоторое время терпел, но не сдержался и один раз ударил его ладонью по губам. Вину мужчина не признал.

Ребенок в свою очередь рассказал, что отец сначала потребовал от него разблокировать компьютер, но смотреть не стал, а затем захотел, чтобы школьник показал ему дневник.

«У них произошел конфликт, в ходе которого отец ударил его по лицу, в результате чего у него из носа пошла кровь, однако никаких телесных повреждений не было», - передали показания мальчика в Спасском районном суде.

В итоге мужчину, который ранее никогда не привлекался к ответственности за подобные правонарушения, признали виновным в нанесении побоев. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.