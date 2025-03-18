«Сама виновата»: Пензенец не смог объяснить, за что избил женщину

18.03.2025 | 08:54

В понедельник, 17 марта, в Пензе силовикам пришлось вмешаться в семейную ссору. В 20:45 сотрудникам вневедомственной охраны поступил вызов на улицу Ульяновскую.

Когда бойцы прибыли по адресу, их встретила 41-летняя женщина с кровоподтеками на лице. Она рассказала, что вместе с сожителем находилась на улице, когда между ними разгорелась ссора, закончившаяся рукоприкладством.

Пензячка также указала, что после ее избиения нетрезвый гражданский муж направился в местный бар. Там его и нашли росгвардейцы.

«Дебошир находился в состоянии опьянения и внятно объяснить мотив своего поступка не смог. Он лишь пробормотал, что «она сама виновата», - рассказали в пресс-службе Управления Росгардии по Пензенской области.

44-летнего мужчину задержали и передали на месте сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.