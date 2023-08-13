На ЧП с ребенком в Кузнецке отреагировала прокуратура

13.08.2023 | 12:02

В Кузнецке сотрудники прокуратуры выясняют причины и обстоятельства падения с высоты 4-летнего мальчика. ЧП случилось днем 11 августа на улице Осипенко.

Ребенок был в квартире с матерью. Когда женщина отвлеклась, малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. По словам детского омбудсмена Елены Столяровой, повреждения серьезные, врачи борются за жизнь ребенка.

На месте ЧП побывал прокурор Кузнецка Антон Ямашкин.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Кузнецка проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями ребенка своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.