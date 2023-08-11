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Происшествия

В Пензе друзья не поделили расходы и настучали друг другу по головам

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В ночь на четверг, 10 августа, в пензенском кафе на улице Калинина два друга завершили свой отдых побоищем.

Причина заключалась в том, что нетрезвые мужчины не смогли разделить оплату предъявленного им счета. Сначала они долго спорили, кто из них сколько должен внести, а затем в ход пошли кулаки – друзья нанесли друг другу удары по голове.

Сотрудники заведения пытались утихомирить буянов, но те не на шутку разошлись. Пришлось нажать тревожную кнопку.

«Наряд вневедомственной охраны задержал мужчин 32 и 39 лет и передал их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ночные драки в пензенских кафе не редкость. 8 августа в питейном заведении на улице Ленина 22-летний парень ударил 39-летнего оппонента стеклянной бутылкой по голове. Травмированного мужчину госпитализировали.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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