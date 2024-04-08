Вынесли приговор кузнечанину, воткнувшему вилку в бывшую жену

08.04.2024 | 19:13

39-летнего жителя Кузнецка осудили за удар вилкой. Жертвой его агрессии стала экс-супруга.

Согласно материалам дела, около 19:00 25 декабря 2023 года пара приехала поужинать в кафе. На фоне употребления спиртного разговор в какой-то момент не заладился, мужчина и женщина поругались.

Разозлившись, кузнечанин встал с места, схватил вилку со стола и воткнул ее собеседнице в левое бедро, а затем покинул кафе, оставив бывшую жену истекать кровью.

Пострадавшая вызвала себе скорую. Медики осмотрели и госпитализировали ее.

Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. При вынесении приговора суд учел, что у него на иждивении находятся маленькие дети. Кроме того, пострадавшая попросила не наказывать строго бывшего супруга.

«Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.