На ул. Ульяновской женщину ударили в голову ради продолжения застолья

Конфликт в общежитии на улице Ульяновской в Пензе закончился приездом Росгвардии.
Вечером там распивали спиртное 26-летний мужчина и 34-летняя женщина. Причиной для ссоры, переросшей в драку, стало то, что бутылка опустела и хозяйка принялась убирать посуду. Пензенцу же хотелось продолжения застолья.
В ходе конфликта горожанин ударил женщину в голову. Она испугалась и позвонила в полицию.
На место прибыли сотрудники Росгвардии, находившиеся неподалеку на маршруте патрулирования. Они задержали мужчину.
Подозреваемого в нанесении побоев для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел, сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀