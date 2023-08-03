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Происшествия

На ул. Ульяновской женщину ударили в голову ради продолжения застолья

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Конфликт в общежитии на улице Ульяновской в Пензе закончился приездом Росгвардии.

Вечером там распивали спиртное 26-летний мужчина и 34-летняя женщина. Причиной для ссоры, переросшей в драку, стало то, что бутылка опустела и хозяйка принялась убирать посуду. Пензенцу же хотелось продолжения застолья.

В ходе конфликта горожанин ударил женщину в голову. Она испугалась и позвонила в полицию.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, находившиеся неподалеку на маршруте патрулирования. Они задержали мужчину.

Подозреваемого в нанесении побоев для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел, сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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