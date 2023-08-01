Вторая трагедия на одном месте: в Суре утонул 10-летний ребенок

01.08.2023 | 17:53

В Пензенской области произошла еще одна трагедия на воде: в минувшее воскресенье, 30 июля, в Суре утонул 10-летний ребенок.

ЧП произошло в районе улицы Чапаева в Пензе. Мальчик вместе с друзьями отправился на пляж без взрослых. Во время купания он пропал под водой.

Несколько дней третьеклассника искали, 1 августа его тело всплыло на поверхность водоема.

«И еще один взрослый мужчина вчера утонул в этом же месте. У него на плечах была несовершеннолетняя дочь, которая сама выплыла, когда отец начал тонуть.

РОДИТЕЛИ, ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ! ПРОЯВИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАБОТУ О ДЕТЯХ И О СЕБЕ. Не допускайте безнадзорности детей. Сохраните их жизни!» - обратилась к населению уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.