В районе улицы Чапаева в Пензе рыбак наткнулся на тело утонувшего

01.08.2023 | 17:09

Во вторник, 1 августа, около 14:00 в Суре в районе улицы Чапаева в Пензе обнаружили тело 38-летнего мужчины, который утонул накануне. Поиски велись с вечера 31 июля.

Погибшего нашел рыбак.

Как установили следователи, на берегу Суры отдыхала компания друзей. Они употребляли спиртное. Один из приятелей отправился купаться и не вернулся.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в 18:50. Водолазы обследовали место, где, предположительно, он утонул, но тело не обнаружили.

По факту гибели человека на воде проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

«Проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По результатам проверки примут процессуальное решение.