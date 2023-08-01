Гибель ребенка: возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

01.08.2023 | 19:43

В Пензе возбудили уголовное дело по факту гибели 9-летнего ребенка во время купания в Суре. Расследуется причинение смерти по неосторожности.

Установлено, что вечером 30 июля мальчик с двумя сверстниками без взрослых находился на необорудованном пляже недалеко от домов на улице Чапаева. В процессе купания он утонул.

Тело ребенка искали несколько дней и обнаружили 1 августа. Чтобы установить причину смерти, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, изучаются причины и условия трагедии.

«Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области соблюдать меры безопасности при купании: не купаться в необорудованных для этого местах, исключить случаи купания детей без присмотра взрослых, поскольку это приводит к трагедии», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.