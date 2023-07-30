Ураган в Никольске: повреждены 28 многоквартирных и 170 частных домов

30.07.2023 | 17:01

Пензенский губернатор отчитался о ходе работ по устранению последствий урагана в Никольском районе, обрушившегося на населенные пункты вечером в субботу, 29 июля.

Первые результаты подворных обходов показали, что повреждены крыши 28 многоквартирных и 170 частных домов.

«По результатам на 14:00, электроснабжение получили 8 тысяч жителей Никольска, то есть 40 процентов населения. Газовщики запустили все хозяйствующие субъекты, вернуть газоснабжение частным домовладениям планируется во второй половине дня. Восстановлено водоснабжение на территории всего Никольска», - сообщил Олег Мельниченко.

Аварийные бригады продолжают работать.

«У энергетиков задействовано более 50 специалистов и 19 единиц техники, у газовиков - около 70 человек и 11 машин, у «Водоканала» - 35 сотрудников и 7 единиц техники», - уточнил он.

Ранее губернатор назвал ущерб, нанесенный никольчанам, очень серьезным. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. На базе администрации Никольска начал работу штаб ЧС. При нем открыта горячая линия, куда можно обратиться за помощью. Номера: +7 84165 4-12-49, +7 84165 4-22-49.