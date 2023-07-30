Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 июл 2023|17:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Ураган в Никольске: повреждены 28 многоквартирных и 170 частных домов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенский губернатор отчитался о ходе работ по устранению последствий урагана в Никольском районе, обрушившегося на населенные пункты вечером в субботу, 29 июля.

Первые результаты подворных обходов показали, что повреждены крыши 28 многоквартирных и 170 частных домов.

«По результатам на 14:00, электроснабжение получили 8 тысяч жителей Никольска, то есть 40 процентов населения. Газовщики запустили все хозяйствующие субъекты, вернуть газоснабжение частным домовладениям планируется во второй половине дня. Восстановлено водоснабжение на территории всего Никольска», - сообщил Олег Мельниченко.

Аварийные бригады продолжают работать.

«У энергетиков задействовано более 50 специалистов и 19 единиц техники, у газовиков - около 70 человек и 11 машин, у «Водоканала» - 35 сотрудников и 7 единиц техники», - уточнил он.

Ранее губернатор назвал ущерб, нанесенный никольчанам, очень серьезным. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. На базе администрации Никольска начал работу штаб ЧС. При нем открыта горячая линия, куда можно обратиться за помощью. Номера: +7 84165 4-12-49, +7 84165 4-22-49.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото t.me/omelnichenko
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте