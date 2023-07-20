В Пензе водитель сбил 46-летнего мужчину и уехал с места ДТП

20.07.2023 | 09:13

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе 6 июля.

По предварительным данным, в 23:00 напротив дома № 105а на улице Ватутина неизвестный водитель наехал на мужчину 1977 года рождения и скрылся.

Пешеход получил телесные повреждения.

«Убедительно просим свидетелей позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к гражданам в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда автомобилисты, сбившие людей, уезжают. Так, 24 мая

на улице Стасова водитель неустановленного транспортного средства наехал на 34-летнего пешехода и скрылся. Аналогичное ДТП произошло 30 марта на улице Ворошилова, где под колесами автомобиля оказался 58-летний мужчина.