Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

20.05.2024 | 10:36

В понедельник, 20 мая, пензенская Госавтоинспекция опубликовала кадры с места автокатастрофы, случившейся в Бессоновском районе 18-го числа.

По предварительным данным, в 16:40 на 393-м километре федеральной магистрали Р-158 Нижний Новгород - Саратов столкнулись автомобили Toyota Corolla и Mercedes-Benz.

Первым управляла девушка 2003 года рождения, вторым - мужчина 1976 года рождения. Оба они погибли.

От полученных травм скончались также два пассажира Toyota - женщина 1982 и мужчина 1978 года рождения. Кроме того, в аварии пострадала девочка 2007 года рождения из той же машины. Ее доставили в больницу.

Детский омбудсмен Елена Столярова рассказала, что в Toyota Corolla находилась семья из Зари: мать, отец и две дочери, старшая из которых и сидела за рулем.

Судя по кадрам с места ДТП, после лобового столкновения оба автомобиля превратились в груды металла.

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.