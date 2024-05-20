Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мая 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 20 мая, пензенская Госавтоинспекция опубликовала кадры с места автокатастрофы, случившейся в Бессоновском районе 18-го числа.

Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

По предварительным данным, в 16:40 на 393-м километре федеральной магистрали Р-158 Нижний Новгород - Саратов столкнулись автомобили Toyota Corolla и Mercedes-Benz.

Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

Первым управляла девушка 2003 года рождения, вторым - мужчина 1976 года рождения. Оба они погибли.

Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

От полученных травм скончались также два пассажира Toyota - женщина 1982 и мужчина 1978 года рождения. Кроме того, в аварии пострадала девочка 2007 года рождения из той же машины. Ее доставили в больницу.

Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

Детский омбудсмен Елена Столярова рассказала, что в Toyota Corolla находилась семья из Зари: мать, отец и две дочери, старшая из которых и сидела за рулем.

Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

Судя по кадрам с места ДТП, после лобового столкновения оба автомобиля превратились в груды металла.

Появились кадры с места ДТП, где погибла семья из Зари

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео УГИБДД УМВД России по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте