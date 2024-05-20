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Происшествия

В поселке Евлашево опрокинулся Lifan, пострадали трое детей

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В ГИБДД сообщили подробности ДТП в Кузнецком районе, в котором пострадали трое маленьких детей. Авария произошла в 12:20 воскресенья, 19 мая, в селе Евлашево.

Напротив дома № 18 на улице Дружбы 33-летняя автомобилистка за рулем Lifan потеряла управление. Машина съехала в кювет, врезалась в препятствие и опрокинулась.

Травмы в аварии получили девочка 2010 года рождения, а также мальчики 2020 и 2018 года рождения.

Девочка оказалась в больнице, а двум другим маленьким пассажирам специалисты помогли на месте, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее об этой аварии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. Она попросила водителей быть внимательными на дороге.

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