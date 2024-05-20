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Происшествия

В Городище огонь уничтожил дом и машину

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Вечером в понедельник, 20 мая, в Городище случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:29.

На улице Александра Матросова из-за неисправности электрооборудования полностью сгорел срубовой дом с шлакоблочным пристроем. Огонь также уничтожил автомобиль марки ВАЗ-2109.

В Городище огонь уничтожил дом и машину

С пламенем боролись 7 сотрудников МЧС, приехавших на трех спецмашинах. Никто из людей не пострадал, уточнили в главном управлении.

В Городище огонь уничтожил дом и машину

В мае в Городищенском районе случилось уже несколько пожаров. Так, 15-го числа в райцентре из-за детской шалости сгорел автобус ПАЗ.

Ночью 14 мая в поселке Затон из-за неосторожности при курении вспыхнул жилой дом на улице Колхозной. Погиб мужчина 1959 года рождения.

10-го числа на улице Ягодной в Городище сгорели два нежилых дома по 100 кв. м каждый, а на улице Молодежной в селе Дигилевка пламя уничтожило деревянную баню и надворную постройку.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ, ОНД И ПР Городищенского и Никольского районов
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