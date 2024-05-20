На трассе в Кузнецком районе погибла 31-летняя женщина

В Кузнецком районе устанавливаются обстоятельства ночного ДТП. Авария случилась на 765-м километре трассы М-5.
Около 23:50 субботы, 18 мая, 34-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет, а затем врезался в препятствие.
«В результате происшествия пассажирка «Лады», женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Повреждения получил и водитель. Медики госпитализировали его.
Днем 16 марта на 745-м километре трассы М-5 в Кузнецком районе столкнулись Toyota Corolla с 48-летним мужчиной за рулем и Renault Logan под управлением 49-летней женщины. В аварии пострадали два пассажира Toyota и автолюбительница из Renault.
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