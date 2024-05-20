Пензенец провалился в подпол на кухне и погиб

20.05.2024 | 12:23

В пензенском микрорайоне Арбеково 63-летний мужчина провалился в подпол, расположенный под кухней в его квартире, и погиб.

Как уточнили в региональном УМВД РФ, сигнал об обнаружении тела человека в 5-м проезде Аренского поступил в правоохранительные органы в 19:20 18 мая.

На место выехали спасатели. Они достали мужчину и передали полицейским. По факту гибели пензенца сейчас проводится проверка, точную причину его смерти установит экспертиза.

Похожее ЧП в конце апреля случилось с жительницей пятиэтажки на улице Клары Цеткин: она провалилась в погреб под балконом. Женщина получила травму и, не имея возможности выбраться самостоятельно, стала кричать, чем привлекла внимание окружающих. Сообщение о происшествии поступило сначала в полицию, а оттуда в 18:05 - в пожарно-спасательный центр.

«По лестнице через окно 1-го этажа спасатели проникли внутрь квартиры. С помощью альпинистского снаряжения они извлекли женщину из погреба, передали врачам, а затем транспортировали до автомобиля скорой помощи», - пояснили тогда в ГБУ «ППСЦ».