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Происшествия

Полиция ищет водителя, который сбил пожилого пензенца и скрылся

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Пензенские полицейские просят помочь в розыске водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП.

Инцидент произошел 30 марта в 17:30 на улице Ворошилова. Напротив дома № 2 водитель неустановленной машины наехал на 58-летнего мужчину.

Вместо того чтобы оказать пострадавшему пешеходу помощь, шофер нажал на педаль газа и уехал.

«Просим свидетелей данного происшествия позвонить по телефонам: 59-91-47, 59-90-02, 59-90-03 - или прийти по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обращаются к гражданам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В марте суд вынес приговор водителю, сбившему на переходе 36-летнюю женщину и скрывшемуся. Пострадавшая скончалась в больнице, а виновника ее смерти нашли в тот же день. В итоге он отправился в колонию-поселение на пять с половиной лет.

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