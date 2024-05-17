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Происшествия

В Пензе пропала 55-летняя Галина Крупенко

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В Пензе пропала 55-летняя горожанка Галина Васильевна Крупенко (Беспалова). Ее местонахождение неизвестно с 5 мая.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Галины Крупенко - 158 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в серое пальто, головной убор - синяя шапка.

Особые приметы - выраженная отечность лица и гематомы.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Ранее сообщалось о поисках 40-летнего жителя пензенского поселка Лесного Юрия Владимировича Абрамкина. Сведений о его местонахождении нет с 10 мая.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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