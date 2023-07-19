В Пензе затопило стройплощадку нового ФОКа в Маньчжурии

19.07.2023 | 21:50

В среду, 19 июля, жители Маньчжурии в Пензе остались без воды. Ее отключили без предупреждения в первой половине дня, и на 21:30 на улице Новоказанской она так и не появилась.

Люди стали жаловаться в районных чатах в Telegram и обмениваться информацией. По их данным, протечка случилась на стадионе «Локомотив».

В результате затопило и сам стадион, и строительную площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта.

Его возводят рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив» с мая и планируют закончить в июне 2024 года. Потратят более 296 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В последнее время на объект завозили песок, проводили там вертикальную планировку и одновременно засыпали котлован и создавали бетонную подготовку под фундамент.

Побывавший на площадке 10 июля министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев поручил подрядчику ускорить работы по вертикальной планировке поля и приступить к прокладке наружных коммуникаций.