В районе Окружной на дорогу снова выбежало копытное животное

16.07.2023 | 10:06

Пензенским водителям стоит быть максимально внимательными, проезжая мимо лесных массивов. Только в пятницу, 14 июля, на Окружной произошло ДТП с участием лося. В субботу, 15 июля, перед машиной другого водителя, ехавшего от дублера Окружной в сторону лесхоза, промчалась косуля.

Инцидент попал на видео. «Почти...» - так подписан ролик, выложенный в соцсети «ВКонтакте».

Судя по данным на видео, водитель встретил косулю в 5:12.

Около 8:00 14 июля в районе СЗК «Дизель-Арена» сбили лося. Животное осталось в живых, однако получило травмы. Сохатый лежал на дороге, перекрывая одну из полос движения.

Люди в ДТП не пострадали. Животное вывезли в лес, чтобы наблюдать за ним несколько дней (ветврач предположил, что лось мог отделаться сильным ушибом).

Ранее в министерстве цифрового развития, транспорта и связи предупредили: при встрече с животным наиболее вероятен сценарий, когда оно появляется на дороге внезапно. В этом случае даже при скорости 60 км/ч невозможно быстро затормозить. Водителям рекомендуется уйти от столкновения, вывернув на обочину.

При этом автомобиль следует поворачивать в заднюю часть животного. Траекторию движения нужно рассчитать, исходя из предположения, что сохатый успеет рвануться вперед и водителю удастся проскочить.

«Если вы понимаете, что столкновение неизбежно, нужно всем телом прижаться к стойке автомобиля. Потому что, когда животное влетит в салон и сомнет крышу, вы успеете сгруппироваться, стойка может спасти вам жизнь», - посоветовали автомобилистам.