В Пензе на стройке в Первомайском районе погиб рабочий

12.07.2023 | 08:49

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего рабочего, который упал со второго этажа.

10 июля на стройке в Первомайском районе мужчина занимался внутренней отделкой - оштукатуриванием стен будущего дома.

Работник не удержался и упал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.