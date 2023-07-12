В Пензе на стройке в Первомайском районе погиб рабочий

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего рабочего, который упал со второго этажа.
10 июля на стройке в Первомайском районе мужчина занимался внутренней отделкой - оштукатуриванием стен будущего дома.
Работник не удержался и упал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.
«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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