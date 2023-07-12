В Пензе мужчина напрасно вскрыл пять машин на автостоянке

12.07.2023 | 11:00

В среду, 12 июля, в Пензе задержали подозреваемого в краже на автостоянке на улице Луначарского. Воспользовавшись темнотой, мужчина успел вскрыть пять машин.

Злоумышленника около трех часов ночи заметил дежуривший на объекте сотрудник. Он вызвал правоохранителей.

На место прибыли служащие Росгвардии. Их встретил охранник и пояснил, что заметил вора по камерам видеонаблюдения. Тот перелез через забор и направился к автомобилям.

«В ходе осмотра места происшествия росгвардейцами был обнаружен 35-летний житель города Пензы, который что-то искал в одной из припаркованных автомашин. Заметив стражей правопорядка, злоумышленник попытался скрыться», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенец ничего не успел похитить, его вовремя задержали. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в отдел полиции.