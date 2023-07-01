В аварии с тремя большегрузами в Белинском районе погиб человек

В субботу, 1 июля, в Белинском районе столкнулись три грузовика с полуприцепами. Погиб человек.
На фото, опубликованных в соцсети «ВКонтакте», видно, что в закрытый прицеп врезалась фура - с такой силой, что кабину сплющило.
«Трасса Пенза - Тамбов (Корсаевка). ДТП с летальным исходом. 3 фуры. Время 12:00», - обозначил автор время и место события.
Подробности аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 11:10 на 147-м километре автодороги Тамбов – Пенза фура MAN под управлением 39-летнего шофера въехала в стоящий КамАЗ. Отечественный большегруз сместился и ударил грузовой Mercedes Benz.
«В результате ДТП погиб водитель автомобиля MAN», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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