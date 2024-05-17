Названа причина пожара в 5-м Виноградном проезде

17.05.2024 | 12:42

В областном ГУ МЧС России назвали причину пожара, случившегося в 5-м Виноградном проезде в Пензе 16 мая. Он произошел в результате перегрузки электросети.

Спасатели выложили в своем телеграм-канале фотографию, где видны остатки удлинителя - несколько обугленных проводов и кусочки пластика.

Пожар на 8-м этаже дома № 22 в 5-м Виноградном проезде случился вечером. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 18:09.

Выгорело 40 кв. м - общая кухня, коридор и балкон. «1 человек пострадал и 10 эвакуировано», - уточнили в управлении.

МЧС напоминает: нельзя перегружать электросеть, оставлять включенные электроприборы без присмотра, использовать неисправное электрооборудование и включать сразу несколько электроприборов в удлинитель.