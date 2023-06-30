Стали известны подробности о ситуации с корью в Средней Елюзани

30.06.2023 | 18:01

В Городищенском районе выявили 7 случаев кори. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил региональный минздрав.

Все зараженные госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Никто из заболевших не был привит от кори.

«Учитывая резкое осложнение эпидемиологической ситуации по кори в области, в селе Средняя Елюзань Городищенского района проводятся организационные и противоэпидемические мероприятия:

- организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, начато проведение подворных обходов;

- в населенном пункте введен масочный режим на период проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации групповой заболеваемости корью;

- приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий до стабилизации эпидемиологической ситуации Пензенской области;

- обеспечено взаимодействие всех заинтересованных организаций и ведомств в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий по купированию групповой заболеваемости корью;

- организовано проведение широкой массовой разъяснительной работы среди населения Пензенской области;

- среди жителей начата подчищающая иммунизация, а также иммунизация по эпидемическим показаниям, для чего имеется необходимый запас вакцины против кори», - сообщили в пресс-службе минздрава.

Из-за вспышки кори с пятницы, 30 июня, в Средней Елюзани объявлен режим чрезвычайной ситуации.