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Происшествия

20-летние пензенцы ночью стучали по дверям квартир и били машины

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В среду, 28 июня, двое 20-летних пензенцев устроили дебош во дворе и подъезде одного из домов на улице Октябрьской в центре города.

В третьем часу ночи 50-летняя местная жительница была вынуждена вызвать правоохранителей, чтобы те утихомирили буянивших: они портили чужое имущество и мешали людям спать.

Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что парни с явными признаками опьянения сначала шумно вели себя во дворе, отвечая на замечания нецензурной бранью, затем повредили две припаркованные там машины - Chevrolet Lacetti и Renault Logan.

Вызывающее поведение проявилось и в подъезде, где хулиганы бегали по этажам и стучали ногами по входным дверям.

«Молодые люди 2003 года рождения были задержаны на месте и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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