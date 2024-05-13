Пензенец выбросил мужчину из окна за обидное слово

13.05.2024 | 17:13

40-летнего пензенца будут судить за выбрасывание 44-летнего мужчины из окна и нападение с ножом на 35-летнюю женщину.

Горожанин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и вечером 23 мая 2023 года снова встал на криминальный путь. В квартире на первом этаже дома на Чапаева он выпивал в компании знакомых, пока не поссорился с одним из них.

Оппонент произнес обидное слово, за это пензенец 4 раза ударил его кулаком в лицо, после чего выбросил мужчину из окна. Дочь хозяина вызвала полицию. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Второе преступление пензенец совершил в той же квартире в ночь на 10 августа. На этот раз он поругался с 35-летней женщиной.

«Потерпевшая показала, что утром 9-го числа она с обвиняемым пришла в гости к их общему знакомому. По пути они приобрели в магазине спиртные напитки. Ночью между ним и другой находившейся в компании женщиной произошел конфликт. Она заступилась за нее, за что получила несколько ударил по лицу и туловищу от своего спутника», - отметили в прокуратуре Пензенской области.

Когда избитая попыталась вызвать скорую, агрессор кухонным ножом ударил ее в левое бедро.

На пензенца завели уголовное дело.

«Обвиняемый признал вину лишь в причинении вреда здоровью мужчине. От дачи показаний по второму эпизоду обвиняемый отказался», - пояснили в прокуратуре.

Теперь его ждет суд.