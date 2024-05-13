Сетевое издание|18+|Понедельник|13 мая 2024|18:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенец выбросил мужчину из окна за обидное слово

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


40-летнего пензенца будут судить за выбрасывание 44-летнего мужчины из окна и нападение с ножом на 35-летнюю женщину.

Горожанин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и вечером 23 мая 2023 года снова встал на криминальный путь. В квартире на первом этаже дома на Чапаева он выпивал в компании знакомых, пока не поссорился с одним из них.

Оппонент произнес обидное слово, за это пензенец 4 раза ударил его кулаком в лицо, после чего выбросил мужчину из окна. Дочь хозяина вызвала полицию. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Второе преступление пензенец совершил в той же квартире в ночь на 10 августа. На этот раз он поругался с 35-летней женщиной.

«Потерпевшая показала, что утром 9-го числа она с обвиняемым пришла в гости к их общему знакомому. По пути они приобрели в магазине спиртные напитки. Ночью между ним и другой находившейся в компании женщиной произошел конфликт. Она заступилась за нее, за что получила несколько ударил по лицу и туловищу от своего спутника», - отметили в прокуратуре Пензенской области.

Когда избитая попыталась вызвать скорую, агрессор кухонным ножом ударил ее в левое бедро.

На пензенца завели уголовное дело.

«Обвиняемый признал вину лишь в причинении вреда здоровью мужчине. От дачи показаний по второму эпизоду обвиняемый отказался», - пояснили в прокуратуре.

Теперь его ждет суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте