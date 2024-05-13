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Криминал

В Нижнеломовском районе задержали межрегионального наркокурьера

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Пензенские полицейские перекрыли крупный канал поступления синтетических наркотиков. Курьеру, пытавшемуся провезли их через регион, грозит пожизненное лишение свободы.

Машину Hyundai Creta с 55-летним самарчанином задержали на трассе М-5 в Нижнеломовском районе. В ходе осмотра авто было обнаружено два свертка с порошкообразным веществом.

В результате экспертизы выяснилось, что внутри находится N-метилэфедрон массой более 2 килограммов.

В Нижнеломовском районе задержали межрегионального наркокурьера

«Со слов задержанного, наркотическое средство он приобрел на территории Московской области с целью сбыта на территории соседних регионов», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

В Нижнеломовском районе задержали межрегионального наркокурьера

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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