В Нижнеломовском районе задержали межрегионального наркокурьера

Пензенские полицейские перекрыли крупный канал поступления синтетических наркотиков. Курьеру, пытавшемуся провезли их через регион, грозит пожизненное лишение свободы.
Машину Hyundai Creta с 55-летним самарчанином задержали на трассе М-5 в Нижнеломовском районе. В ходе осмотра авто было обнаружено два свертка с порошкообразным веществом.
В результате экспертизы выяснилось, что внутри находится N-метилэфедрон массой более 2 килограммов.
«Со слов задержанного, наркотическое средство он приобрел на территории Московской области с целью сбыта на территории соседних регионов», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
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