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Происшествия

В ДТП с маршруткой на проспекте Строителей пострадали 6 пассажиров

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В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой № 39, случившуюся утром в пятницу, 28 апреля, на проспекте Строителей в Пензе.

По предварительным данным, в 9:30 около дома № 33, недалеко от ТЦ «Лето», микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с «Окой», а потом врезался в березу.

Маршруткой управлял 41-летний шофер, отечественным авто - мужчина 1938 года рождения.

Момент аварии попал на видео: судя по записи, маршрутка двигалась по первой полосе со стороны центра. Внезапно Mercedes свернул влево и через вторую и третью полосы, хотя там были автомобили, поехал на газон, по пути задев одну из легковых машин. Остановило микроавтобус только дерево.

«В результате происшествия водитель Mercedes-Benz и шестеро пассажиров этого транспортного средства получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту аварии сейчас проводится проверка, во время которой установят все обстоятельства произошедшего.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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