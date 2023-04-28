На проспекте Строителей в Пензе маршрутка снесла березу

28.04.2023 | 09:48

Утром пятницы, 28 апреля, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

По сообщениям очевидцев, напротив дома № 70а, у торгового центра «Лето», водитель микроавтобуса № 39 («Арбековская застава» - «Улица Российская») заехал на газон и врезался в березу. Сзади в маршрутку ударился легковой автомобиль.

Дерево рухнуло на проезжую часть.

На место уже прибыли сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия. Также подъехали несколько карет скорой помощи и пожарные.

Информация о наличии или отсутствии пострадавших уточняется.

Источник видео «Дорожная обстановка Пензы». invite.viber.com.