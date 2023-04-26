В Пензе два маленьких брата ушли с детской площадки и пропали

Во вторник, 25 апреля, в Пензе пропали двое маленьких детей - братья 2015 и 2014 года рождения.
Во время прогулки мальчики ушли с детской площадки и исчезли. Взволнованная мать обратилась в правоохранительные органы.
«На поиск ребят незамедлительно были сориентированы все экипажи Росгвардии, находящиеся на маршрутах патрулирования в данном районе», - сообщили в пресс-службе регионального управления.
Вскоре люди в форме заметили гулявших без взрослых детей, которые подходили под описание.
«Правоохранители связались с мамой и на служебном автомобиле отвезли их домой», - заключили в пресс-службе.
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