В Пензе два маленьких брата ушли с детской площадки и пропали

26.04.2023 | 09:17

Во вторник, 25 апреля, в Пензе пропали двое маленьких детей - братья 2015 и 2014 года рождения.

Во время прогулки мальчики ушли с детской площадки и исчезли. Взволнованная мать обратилась в правоохранительные органы.

«На поиск ребят незамедлительно были сориентированы все экипажи Росгвардии, находящиеся на маршрутах патрулирования в данном районе», - сообщили в пресс-службе регионального управления.

Вскоре люди в форме заметили гулявших без взрослых детей, которые подходили под описание.

«Правоохранители связались с мамой и на служебном автомобиле отвезли их домой», - заключили в пресс-службе.