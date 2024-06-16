Из дома на улице Антонова эвакуировали 12 человек

16.06.2024 | 08:48

Утром в воскресенье, 16 июня, в Пензе в девятиэтажке на улице Антонова случился пожар. Из огня удалось спасти 2 человек.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Отмечается, что возгорание произошло в доме коридорного типа. Пламя охватило общий коридор, кухню, а также несколько комнат. Огонь бушевал на площади 100 кв. м.

Спасатели эвакуировали 12 человек. В ЧП никто не пострадал.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования», - рассказали в МЧС.

Спасатели напомнили о необходимости следить за состояние электропроводки. Жителям многоэтажек важно позаботиться об освобождении путей эвакуации от сгораемых предметов, мусора.