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Происшествия

Из дома на улице Антонова эвакуировали 12 человек

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Утром в воскресенье, 16 июня, в Пензе в девятиэтажке на улице Антонова случился пожар. Из огня удалось спасти 2 человек.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Отмечается, что возгорание произошло в доме коридорного типа. Пламя охватило общий коридор, кухню, а также несколько комнат. Огонь бушевал на площади 100 кв. м.

Из дома на улице Антонова эвакуировали 12 человек

Спасатели эвакуировали 12 человек. В ЧП никто не пострадал.

Из дома на улице Антонова эвакуировали 12 человек

«По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования», - рассказали в МЧС.

Спасатели напомнили о необходимости следить за состояние электропроводки. Жителям многоэтажек важно позаботиться об освобождении путей эвакуации от сгораемых предметов, мусора.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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