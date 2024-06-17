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Общество

У невнимательных пензенцев могут изъять загранпаспорта

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За пять месяцев в Пензе более 7 000 горожан получили заграничные паспорта. Полицейские напомнили о вступившем в силу постановлении правительства, согласно которому владелец может лишиться документа.

Служба пограничного контроля имеет право изъять загранпаспорт, если персональные данные в нем не соответствуют тем, что находятся в базе данных миграционного учета.

У невнимательных пензенцев могут изъять загранпаспорта

«Необходимо при получении заграничного паспорта очень внимательно проверять свои данные, ФИО, дату и место рождения», - предупредила заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Пензе Татьяна Кузнецова.

Ответственность за это несет гражданин, поставивший подпись в документе и заявлении о его получении.

Еще одно основание для изъятия - нарушение правил формирования машиночитаемой зоны в паспорте. С этой проблемой люди начали сталкиваться в прошлом году. Такие документы подлежат замене в кратчайшие сроки без взимания госпошлины.

У невнимательных пензенцев могут изъять загранпаспорта

«Машиночитаемая запись в 2023 году некорректно формировалась в 5-летних заграничных паспортах в определенный период времени в связи с переходом на новый информационный ресурс», - объяснила Татьяна Кузнецова.

У невнимательных пензенцев могут изъять загранпаспорта

Кроме того, с 2023-го для получения заграничного паспорта ребенку до 14 лет нужно подтвердить российское гражданство. Это может быть свидетельство о рождении, документ иностранного государства с необходимой отметкой или паспорт родителя с информацией о ребенке.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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