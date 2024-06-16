В Пензе в районе улицы Ангарской утонул мужчина

16.06.2024 | 16:16

В воскресенье, 16 июня, в Пензе в Суре утонул 49-летний мужчина. Трагедия случилась вне зоны пляжа на улице Ангарской.

О несчастном случае по номеру 112 сообщили очевидцы.

«Проводится проверка. Обстоятельства гибели человека на воде устанавливаются», - заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

10 июня в пруду в селе Богословка Пензенского района утонул 24-летний мужчина. Тело заметил прохожий и позвонил в пожарно-спасательный центр.

27 мая в Кузнецком районе, в пруду между селами Никольским и Поселки, утонула 14-летняя школьница из Кузнецка. Девочка плавала на матрасе, соскользнула в воду и не смогла доплыть до берега.