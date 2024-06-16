Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|18:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе в районе улицы Ангарской утонул мужчина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 16 июня, в Пензе в Суре утонул 49-летний мужчина. Трагедия случилась вне зоны пляжа на улице Ангарской.

О несчастном случае по номеру 112 сообщили очевидцы.

«Проводится проверка. Обстоятельства гибели человека на воде устанавливаются», - заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

10 июня в пруду в селе Богословка Пензенского района утонул 24-летний мужчина. Тело заметил прохожий и позвонил в пожарно-спасательный центр.

27 мая в Кузнецком районе, в пруду между селами Никольским и Поселки, утонула 14-летняя школьница из Кузнецка. Девочка плавала на матрасе, соскользнула в воду и не смогла доплыть до берега.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте