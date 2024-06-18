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Общество

Женщинам, решившимся на аборт, дадут послушать сердце ребенка

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Минздрав РФ обновил клинические рекомендации для медиков, касающиеся прерывания беременности. В документе перечислены причины для аборта и сроки, в которые его можно сделать.

Независимо от срока беременность по-прежнему можно будет прервать по медицинским показаниям. Это высокий риск смерти матери или некорректируемые заболевания плода, которые несовместимы с жизнью или имеют неблагоприятный прогноз.

Как и раньше, по социальным показаниям аборт будут делать до 22-й недели беременности.

На сроке до 12 недель процедуру проведут по «настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования». Такая беседа должна проходить в женской консультации или в центре медико-социальной поддержки. Причем если нет медицинских и социальных показаний, то беременность можно прервать только после «недели тишины».

Кроме того, врачам рекомендуется при УЗИ плода демонстрировать женщинам его изображение и сердцебиение.

Как сообщает «Парламентская газета», новые клинические рекомендации для прерывания беременности будут действовать с 1 января 2025 года.

В Пензенской области в 2023 году количество абортов снизилось на 1,2% по сравнению с 2022-м. Этому значительно способствует акция «День без аборта», которая проводится во всех медицинских учреждениях региона с 2017 года.

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Источник — фото pixabay.com
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