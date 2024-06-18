В Пензе хотят пересмотреть одну из мер поддержки многодетных

18.06.2024 | 15:15

Пензенским многодетным семьям хотят скорректировать одну из мер социальной поддержки. Вопрос обсудили на заседании комиссии городской думы во вторник, 18 июня.

Речь идет о льготном проезде на общественном транспорте.

С 1 марта в Пензенской области на проезд детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, выплачивается 594 рубля в месяц (установленный период - с сентября по май). Право на такую выплату имеют многодетные семьи, среднедушевой доход в которых не превышает величины 2 прожиточных минимумов.

Одновременно в Пензе действует льготный и бесплатный проезд на муниципальных маршрутах для детей из семей, в которых воспитываются 4 и более наследников. Им по льготной транспортной карте предоставляется 22 поездки в месяц на машинах большого класса.

«Таким образом, дети из многодетных семей и получают выплату в размере 594 рублей, и пользуются проездом на общественном транспорте», - доложил депутатам начальник городского управления транспорта и связи Юрий Юрасов.

Он предложил оставить право бесплатного проезда только в летний период, так как в течение учебного года производится выплата.

Окончательное решение должно быть принято на сессии гордумы, которая состоится 28 июня.