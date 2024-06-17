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Происшествия

На Западной Поляне случилось массовое ДТП

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Утром в понедельник, 17 июня, на улице Попова, рядом с Губернским лицеем, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

На Западной Поляне случилось массовое ДТП

Как рассказал PenzaInform.ru очевидец, Renault двигался со стороны Окружной. В этот момент таксист на «Ладе-Весте», взявший заказ, от тротуара на Попова решил развернуться, чтобы тоже ехать в сторону Ленинградской. Он не заметил иномарку и задел ее по касательной.

На Западной Поляне случилось массовое ДТП

Renault выбросило на встречку, где он ударил «Ладу-Калину». Отечественная машина в результате вылетела на тротуар.

На Западной Поляне случилось массовое ДТП

По словам очевидца, вызвавшего скорую, пострадал как минимум один человек - девушка. «Все вокруг кричали, что это сбили пешехода, шедшего по тротуару. Не знаю, может и нет, может, она сидела в «Калине», - рассказал он.

Еще одним участником ДТП стал троллейбус № 8. «Честно говоря, я не понял, было ли столкновение с ним, но в него как минимум отлетели детали от «Калины», - добавил пензенец.

По словам мужчины, который сам живет на Западной, аварийные ситуации в этом месте возникают постоянно. «Здесь всего две полосы. По утрам одна вся занята машинами родителей лицеистов. Знаков, запрещающих парковку и остановку, нет», - пояснил горожанин.

Первыми на месте ДТП оказались сотрудники Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе областного управления, они ехали на вызов, но увидели аварию и остановились, чтобы помочь (на вызов отправили другую группу задержания). Росгвардейцы также сразу сообщили о случившемся в скорую и ГАИ.

По данным PenzaInform.ru, в ДТП пострадали 3 человека: мужчина и двое его детей - молодая девушка и ребенок 3-4 лет. Всех их увезли медики.

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