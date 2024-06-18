Под Пензой пламя охватило автомобиль Daewoo Nexia

18.06.2024 | 12:54

В понедельник, 17 июня, под Пензой на тамбовской трассе сгорел легковой автомобиль.

Видео с пылающей машиной размещено в Сети. По кадрам понятно, что к месту происшествия подъехал экипаж ДПС.

«До Пензы 5 км оставалось», - отметил автор.

В главном региональном управлении МЧС рассказали подробности ЧП. Сообщение о том, что на магистрали Пенза - Тамбов горит автомобиль, поступило в 19:20.

«На тушение пожара привлекалось одна единица техники и четыре человека личного состава. Выгорел автомобиль Daewoo Nexia. Пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства.