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Происшествия

На улице Тарханова 85-летнюю пенсионерку сбили во дворе

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В Пензе в понедельник, 17 июня, на улице Тарханова под колеса «Лады-Гранты» попала 85-летняя пенсионерка. Ее сбил во дворе 38-летний водитель.

Авария случилась в 16:45 у дома № 15. Кадры последствий появились в Сети. На фотографиях женщина лежит на асфальте позади автомобиля, ей пытаются помочь очевидцы.

По словам автора снимков, водитель сдавал назад и в этот момент пензячка оказалась на его пути. От удара она упала. Пострадавшую забрала машина реанимации.

«После оказания медицинской помощи женщина была отпущена», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

В сети пензенцы разделились во мнении, кто виноват: «Надо смотреть, куда идешь», «Он сбил человека во дворе. А если дети? Как можно не заметить человека?» - написали они.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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