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Происшествия

Воскресные ДТП на трассах: пострадавших извлекали из машин

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В воскресенье, 16 июня, на трассах в Пензенской области случилось два ДТП, в результате которых несколько человек оказались в больнице.

Воскресные ДТП на трассах: пострадавших извлекали из машин

По данным пензенской Госавтоинспекции, в 14:40 на 712-м километре + 500 м трассы М-5 (Городищенский район) столкнулись «Лада-Веста» под управлением мужчины 1983 года рождения и «Лада-Приора», за рулем которой находился мужчина 1978 года рождения.

Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Из машин их извлекали спасатели, уточнили в пожарно-спасательном центре.

В 22:40 на 265-м километре + 400 м трассы Тамбов - Пенза (Пензенский район, недалеко от Константиновки) не поделили дорогу «Лада-Гранта», которой управлял молодой человек 2003 года рождения, и Mercedes-Benz - на нем ехал мужчина 1962 года рождения.

Воскресные ДТП на трассах: пострадавших извлекали из машин

Травмы получили водитель и 19-летний пассажир отечественной машины, им помогли выбраться очевидцы. Первого увезли в больницу, второй после оказания медицинской помощи был отпущен.

По факту обоих ДТП проводятся проверки.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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